Slovacchia: proteste contro il piano di rinnovamento dell’emittente pubblica

Slovacchia, migliaia di manifestanti in piazza contro il governo di Fico: In Slovacchia, migliaia di persone sono nuovamente scese in piazza per protestare contro il governo del premier Robert Fico e soprattutto contro la sua intenzione di abolire la televisione e la radio ...tgcom24.mediaset

