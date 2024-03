Slalom femminile finali Saalbach 2024 | Shiffrin chiude la stagione vincendo | Peterlini nona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Mikaelanon ha deluso le aspettative ed ha concluso lafacendo ciò che le riesce meglio: vincere. Dopo il successo della settimana scorsa in Svezia al rientro dall’infortunio, la campionessa statunitense si è ripetuta sulle nevi austriachelodelledi, appuntamento valido per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. 60^ vittoria inper lei e podio numero 152, sempre più vicina al record di Steinmark. Alle spalle di ‘Her Majesty’ la norvegese Holtmann, staccata di 54 centesimi, mentre ha completato il podio la svedese Swenn Larsson, che non è riuscita a gestire il vantaggio ottenuto nella prima manche ma nonostante un errore ha limitato i danni. ...