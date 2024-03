Slalom femminile finali Saalbach 2024 | risultati prima manche | Swenn Larsson al comando | Peterlini 18^

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Annamette a referto il miglior tempo nelladellodelledi, appuntamento valido per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. La svedese conferma il suo ottimo stato di forma e taglia il traguardo in 53.10, sognando la vittoria. Alle sue spalle Mikaela Shiffrin, reduce dal successo in Svezia della scorsa settimana, che non riesce a fare meglio e accusa un ritardo di 11 centesimi. Terzo posto per la croata Ljutic (+0.67), mentre completano la top 5 la canadese Nullmeyer e la svedese Hector, entrambe sotto il secondo di distanza dalla leader. Per quanto riguarda l’unica azzurra al via, Martina, è arrivata una diciottesima ...