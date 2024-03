Sit in pro Palestina in piazza San Babila | “Cessate il fuoco ora”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Milano – Nuova mobilitazione a Milano a sostegno della. Oggi circa 150 manifestanti si sono riuniti oggi inSana Milano per un presidio. Disposti in cerchio intorno a uno striscione steso a terra con scritto “ilora, fermiamo il genocidio a Gaza,libera”. Milano 16032024Presidio Sanfoto ANSA SALMOIRAGO "Sono morti oltre 12mila bambini a Gaza e stiamo valutando se considerarlo genocidio?” ha detto uno degli organizzatori al megafono. Qualcuno, hanno detto, “ancora discute su questo concetto del genocidio. Se non credete e non sapete, perché non mandate una vostra commissione a Gaza a vedere cosa è rimasto? L'hanno rasa al suolo, anche le scuole, le università, le moschee, le ...