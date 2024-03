Sinner | attento al gufo | la speranza è l’ultima a morire

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 16 marzo 2024), le dichiarazioni al vetriolo hanno lasciato i tifosi di sasso: l’ha detto per davvero, spera che accada quanto prima. Lui dice di avere impiegato meno di una settimana, per smaltire la delusione derivante dalla cocente sconfitta rimediata in finale a Melbourne. Da come parla, però, non si direbbe. Daniil Medvedev sembra avere ancora il dente avvelenato e muore dalla voglia, o almeno questa è l’impressione, d’imbattersi di nuovo in Jannikper potersi, eventualmente, prendere la sua rivincita. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itPotrebbe accadere presto, o magari no. Certo è che, indipendentemente dalle tempistiche, il russo farà di tutto per battere colui il quale è ormai divenuto il suo più acerrimo avversario. Spera di poter essere lui, addirittura, il campione che riuscirà, prima o poi, nell’impresa di sfatare il ...