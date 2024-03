Sinner-Alcaraz | in diretta la semifinale di Indian Wells | 2-1 e partita sospesa per pioggia;

(Di sabato 16 marzo 2024) Jannikgioca ladel Masters 1000 dicontro lo spagnolo Carlos. In palio il posto in finale e il ranking di n. 2 nella classifica Atp

Si avvicina il momento della Semifinale più attesa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Indian Wells in palio la finale sul cemento californiano, ma anche il 2° posto nel rankingin diretta esclusiva ... (digital-news)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Alcaraz , incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). Va in scena l’ottavo capitolo della rivalità tra questi ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Serve&volley di Sinner con la seconda di servizio. In rete la risposta di Alcaraz. 40-0 Servizio esterno vincente di Sinner. 30-0 Ancora profondo il ... (oasport)

Sinner-Alcaraz sospesa per pioggia, i giocatori restano in campo (sotto l'ombrello): e Jannik chiacchiera con la raccattapalle

La partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valida per la semifinale di Indian Wells, è stata momentaneamente per pioggia. Il tennista azzurro stava conducendo il match 2-1 nel primo set ma ...ilmessaggero

Indian Wells LIVE, semifinali: Sinner-Alcaraz in campo per il numero 2: Segui su Ubitennis la diretta scritta delle semifinali del Masters 1000 californiamo. Ottava sfida tra Jannik e Carlos, a seguire Daniil Medvedev contro Tommy Paul ...ubitennis

Indian Wells LIVE: la semifinale Sinner-Alcaraz in tempo reale: Appuntamento con la storia: nella sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rivali e amici, non c'è in palio soltanto il trono di Indian Wells ma anche e soprattutto il posto numero 2 del ranking ATP, ...sportmediaset.mediaset