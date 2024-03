Sinner-Alcaraz | Atp Indian Wells | orario | diretta tv | streaming | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 16 marzo 2024)è un match valido per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di, notizie,tv e. Potrebbe succedere di tutto. E probabilmente accadrà. Jannike Carlosci hanno regalato grandi emozioni ad ogni loro faccia e faccia e difficilmente stavolta faranno eccezione. Non si risparmieranno e ci garantiranno, quello è poco ma sicuro, un match pirotecnico in perfetto stile Federer-Nadal. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itL’azzurro guida gli head to head con il punteggio di 4-3, ma quando di mezzo c’è il fenomeno di Murcia non si può mai stare troppo tranquilli. Tanto più che a, api ...