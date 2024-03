Sindacato ottimista sulla tempistica | Un leggero ritardo | ma ci siamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) C’è molta attesa nelper l’ affidamento a Intermarine della commessa di 12 cacciamine per la Marina militare, e tutto sommato prevale un certo ottimismo sui tempi della sigla finale. "E’una lunga interlocuzione quella che ci vede coinvolti con l’azienda – sottolinea Stefano Bettalli, segretario generale di Filctem, ilCgil cui fanno capo anche i lavoratori Intermarine –. La fase progettuale è stata finanziata e francamente sarebbe oltremodo strano che la progettazione di un’unità venisse affidata dalla Marina militare a un’azienda e poi la commessa finisse a un’altra. Dovremmo essere in dirittura di arrivo, anche se con un po’ dirispetto ai tempi previsti, da maggio arriveremo, per quanto abbiamo capito, a ottobre. Staremo a vedere". Ma cosa significa in termini economici l’acquisizione di quella ...