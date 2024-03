Silvana Strocchi | l’attrice bolognese ha ottenuto il vitalizio Bacchelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Bologna, 16 marzo 2024 -, 83 anni, malata e in condizioni economiche disastrose, hail riconoscimento delsulla legge, che lo Stato riconosce ai cittadini in difficoltà che si sono distinti in campo culturale, sociale, scientifico o sportivo. Era dal 2007 che l'attrice chiedeva, sommessamente, il sussidio. Chi èClasse 1939,ha portato per trent'anni spettacoli nei teatri bolognesi con l'associazione Teatro Poesia, ha fondato nel '74 il Teatro Perché con Gabriele Marchesini, nel '78 Dacia Maraini ha scritto per lei il monologo 'Una casa di donne', che ha portato in scena in tutta Italia, ha lavorato in ...