Silos a Borgo Falconieri | De Pascali replica a Di Genesio Pagliuca

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024) Fiumicino, 16 marzo 2024 – “L’allarmante situazione deiè una situazione già attenzionata dall’Amministrazione comunale, che non è di certo stata ferma a guardare”. Così, Francesca De(Lista civica Crescere Insieme)alle parole di Ezio Di, che lamenta l’urgenza della situazione e chiedeva una tempestiva messa in sicurezza. Il capogruppo del Pd parla di “Segnali evidenti di cedimento che rendono i livelli di pericolosità ormai insostenibili” e chiede, infatti, un’azione immediata per procedere con “la demolizione di taliche hanno generato comprensibilmente timori e preoccupazioni tra i residenti a causa della condizione precaria e del rischio potenziale che rappresentano per la sicurezza ...