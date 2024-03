Siena | lo sportello passaporti apre in via straordinaria per due pomeriggi

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – A, in via, losarà aperto per due. L’obiettivo è quello di favorire l’utenza che ha difficoltà a presentarsi la mattina per depositare la documentazione per il rilascio del passaporto o ritirare il documento. A questo scopo, la Questura diha deciso infatti di aprire eccezionalmente loneidi mercoledì 20 e 27 marzo. L’apertura, fortemente voluta dal Questore Milone, è stata prevista proprio per incrementare ulteriormente il servizio a beneficio del cittadino. Il ciclo produttivo deicontinua a mantenere tempi di consegna che si aggirano, in media, intorno ai 10-12 giorni. Le ...

