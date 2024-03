Sicurezza scuole | a Montecorvino Rovella finanziati 4 progetti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora finanziamenti per ladelledi. Il Comune, nell’ambito dei Pr Campania Fesr 2021-2027, ha ricevuto un importo complessivo di 72.977,89 euro per la valutazione delladegli edifici scolastici. Quattro gli istituti interessati: – Scuola Primaria “Ex Tribunale” 37.893,97 euro. – Scuola dell’Infanzia “Bassi Romano” 12.481,69 euro. – Scuola dell’Infanzia Macchia 10.074,47 euro. – Scuola dell’Infanzia San Martino 12.581,76 euro. L’ennesimo risultato ottenuto dall’amministrazione comunale, che grazie a tali fondi potrà valutare e migliorare ladegli edifici scolastici in questione per assicurare che siano adeguatamente equipaggiati a proteggere ladegli studenti. «Questo ...