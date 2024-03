Sicilia | campagna antincendio | Schifani e Pagana | “Sarà anticipata al 15 maggio”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Lainpartirà il 15e si concluderà il 31 ottobre. Lo stabilisce un decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena, che ne anticipa per la prima a volta al’avvio, estendendo a cinque mesi e mezzo il periodo in cui è operativa la macchina di contrasto ai roghi boschivi. “È un ulteriore tassello – sottolinea il presidente della Regione, Renato– di una programmazione che ci possa consentire di avere uomini e mezzi disponibili in un periodo più ampio. Una necessità legata ai cambiamenti climatici a causa dei quali, purtroppo, la stagione degli incendi boschivi si allunga di anno in anno. Non vogliamo farci trovare impreparati, per cui stiamo mettendo in campo ...