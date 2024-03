Si sente male al bar mentre gioca a carte | 66enne muore in strada

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoProbabilmente è stato stroncato da un malore l’uomo di 66 anni trovato senza vita ina Telese Terme. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, intorno alle 20,30, in Viale Minieri, in pieno centro. L’uomo,percorreva in bici l’importante arteria, è finito al suolo ed è stato subito soccorso dai passanti e dal 118, prontamente avvertito. Per ilpurtroppo non c’è stato nulla da fare: a stroncarlo probabilmente un infarto. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva accusato un malore già nel pomeriggiosi trovava al bar are a, ma aveva rifiutato i soccorsi decidendo di tornare a casa in sella alla sua bici. Poi il tragico epilogo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato di Polizia per i ...

