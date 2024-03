Si schianta il campo largo Pd e M5S litigano e salta la candidatura comune

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Caos totale nel centrosinistra in Basilicata. L'oculista Domenico Lacerenza ha rinunciato allaalla presidenza della Regione. A pochi giorni dalla chiusura delle liste, tutto viene rimesso in discussione. Pd e Movimento 5 Stelle tentano in extremis di trovare una quadra - i contatti sono tutt'ora in corso - ma «alla luce della situazione, non escludiamo di correre da soli», fanno sapere fonti diMarzio. Una 'situazione' dovuta alle divisioni nel Pd, l'accusa dei pentastellati. «Lacerenza era la persona giusta ma è stato impallinato dai giochi di corrente locali», scandisce Giuseppe Conte. Una presa di posizione che non depone a favore di una nuova soluzione unitaria. Ma nella maionese impazzita della Basilicata, a questo punto, nulla è più da escludere. Di certo, Conte ribadisce il no su Angelo Chiorazzo (che ha annunciato in ...