(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – L’a Cardiff e batte il24-21 nel match valido per la quinta e ultima giornata del Sei2024. La Nazionale del ct Quesada centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta una settimana fa a Roma contro la Scozia e chiude il torneo con 2 successi, un pareggio e 2 sconfitte: un bilancionella storia delle partecipazioni azzurre al Sei. A Cardiff, loinizia con due piazzati di Garbisi al 5’ e al 14’ per il 6-0. Al 20’ Garbisi indossa i panni del suggeritore e ispira la meta di Ioane per l’11-0 che resiste fino all’intervallo. Al 46’ sale in cattedra Pani con una spettacolare serpentina che manda in tilt i dragoni: meta, Garbisi trasforma per il 18-0. Il ...

Show azzurro nel Sei Nazioni da record, Italia vince in Galles 24-21

A Cardiff, lo Show azzurro inizia con due piazzati di Garbisi al 5’ e al 14’ per il 6-0. Al 20’ Garbisi indossa i panni del suggeritore e ispira la meta di Ioane per l’11-0 che resiste fino ...adnkronos

A Roma la maratona dell’acqua, all’Expo Village Acea ospita medagliati e runner: L’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon è stato inaugurato presso il Palazzo dei Congressi all’Eur e in attesa del via della Maratona dell’acqua sono in corso iniziative di intrattenimento e a ...sbircialanotizia

Galles-Italia 21-24 trionfo a Cardiff. Ioane in meta per il break, Pani Show. Il miglior Sei Nazioni di sempre: A Cardiff quinto e ultimo turno del Sei Nazioni: la sfida al Galles vale dal terzo al sesto posto. Primo tempo Una meta e due calci di punizione: poca spesa e molta resa per gli azzurri ...ilgazzettino