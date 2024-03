Sformato di patate per chi ha poco tempo in cucina | Spegnete il cervello e unite tutto in teglia

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 16 marzo 2024) Unodiper chi haperre. Vi basterà davvero pochissimo per realizzarlo. E che risultato! Sei anche tu tra coloro che non hanno maidire? Quando si lavora ogni giorno in maniera frenetica, trovare ilperre e dedicarsi alla realizzazione di gustose ricette è praticamente impossibile. Tuttavia, non tutte le ricette richiedono tantoper essere realizzate. Infatti, alcuni piatti richiedono davvero pochissimi passaggi per ottenere un pranzo gustoso. È il caso, ad esempio, di questo deliziosodi, che si prepara inmeno di un'ora. Si tratta di un piatto gustoso che potrete conservare anche ...