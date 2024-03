(Di sabato 16 marzo 2024) Nel primo pomeriggio di ieri, 16 marzo 2024, l’operazione “Case Sicure” della Questura ha portato all’arresto di due giovani di origine campana di 19 e 28 anni, accusati in concorso tra loro di una truffa aggravata ad un’anziana aL'articolo proviene da Firenze Post.

Sull' Autostrada A1 Milano-Napoli, sono in programma le seguenti chiusure notturne dei tratti Incisa Reggello-Valdarno e Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino di Mugello L'articolo Autostrada A1: ... (firenzepost)

E' stata eseguita dalla Polizia di Stato un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta della locale Procura della ... (firenzepost)

Firenze, 14 marzo 2024 - Taglio del nastro per il punto vendita di Sesto Fiorentino Viale Pratese che inaugura domani 15 marzo, con apertura al pubblico alle 8.30. Il punto vendita, ubicato ... (lanazione)

Sesto Fiorentino, truffe agli anziani: si fingono carabinieri e portano via soldi e gioielli a una 90enne

Sesto Fiorentino – Nel primo pomeriggio di ieri, 16 marzo 2024, l’operazione “Case Sicure” della Questura ha portato all’arresto di due giovani di origine campana di 19 e 28 anni, accusati in concorso ...firenzepost

Falso incidente della figlia: anziana consegna 25mila euro in gioielli per “evitarle il carcere”: Nel primo pomeriggio di ieri l’operazione ‘Case Sicure’ della questura ha portato così all’arresto di due giovani di origine campana di 19 e 28 anni, accusati in concorso tra loro di una truffa ...firenzetoday

Falso carabiniere deruba anziana, sventata truffa a Sesto Fiorentino: due arresti: Per evitare il carcere alla figlia, ha consegnato 25mila euro di gioielli ad un falso carabiniere. È successo a Sesto Fiorentino dove, l'ennesima truffa ...gonews