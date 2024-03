Servizio scuolabus appaltato all’esterno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) L’autista dellosi trasferisce in mobilità e il Comune di Caselle Landi è costretto ad “appaltare“ esternamente ilalmeno fino alla fine dell’anno. L’esecutivo, nelle settimane scorse, ha dovuto affrontare il problema relativo alla mancanza del conducente del mezzo di trasporto degli alunni: la scelta di trovare lavoro in un altro posto ha reso necessario trovare una alternativa ed assicurare comunque ilper i bambini dell’infanzia, della primaria e delle medie del paese. E la scelta, almeno temporaneamente, sarà esternalizzare la gestione. La Giunta ha quindi dato mandato, nei giorni scorsi, ai funzionari comunali di procedere all’assegnazione in comodato d’uso gratuito del mezzo comunale ad un operatore economico esterno. Ilè decollato dall’inizio mese e proseguirà con questa ...