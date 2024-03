Serve una risposta globale al fentanyl. Le parole di Blinken

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 16 marzo 2024) Per quanto riguarda il, “siamo stati una sorta di canarino nella miniera di carbone”, ha detto Antony, segretario di Stato americano, intervenendo a un evento collaterale della 67ª sessione della Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite, a Vienna, dedicato alla “internazionale” alle droghe sintetiche e ai loro precursori. “Ci ha colpito duramente, ci ha colpito per primi, ma ora stiamo vedendo, mentre i mercati sono saturi, organizzazioni criminali che cercano di fare affari in altre parti del mondo”, ha spiegato. “E così quello che è arrivato a noi un giorno, ahimè, potrebbe arrivare a voi un altro. E naturalmente ci sono molte altre droghe sintetiche che stanno già affliggendo molti Paesi presenti in questa sala”, ha aggiunto. Washington sta giocando un ruolo di leader nel contrasto a queste droghe, ...