Serristori | prelievi nel caos I sindacati | Manca il personale

(Di sabato 16 marzo 2024) Da due sedi distinte, si riduce a uno solo il puntopubblico di Figline: andrà a sparire quello del presidio Da Verrazzano, tutto convogliato sull’ambulatorio. Ma per consentire questa unificazione, sono necessari dei lavori di adeguamento della zona dedicata all’interno dell’ospedale. Dunque fino al 21 marzo, è chiuso il puntodel; dal poi dal 26 chiuderà definitivamente il Da Verrazzano per rimandare tutti gli utenti verso l’ospedale. Chi ha prenotato il prelievo nei giorni del trasferimento, è già stato contattato spostandolo di qua o di là. Tutto questo, spiegano dalla Asl, è propedeutico in vista della nuova Casa di Comunità Hub e anche dell’ospedale di Comunità: i lavori per la loro realizzazione sono in partenza, annunciano. Ma i Cobas tornano a criticare la riduzione ...

