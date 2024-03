Serra di marijuana nascosta nella mansarda dell' anziano padre | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Rimini, 16 marzo 2024 - Aveva trasformato ladel, unriminese invalido e bisognoso di assistenza, in una piccola piantagione di. In quel piccolo spazio di pochi metri quadrati c’era tutto l’occorrente per far crescere le piante di stupefacente in maniera sana e rigogliosa: illuminazione, aerazione, riscaldamento, persino un sofisticato impianto d’irrigazione. Piante che forse avrebbero continuato a crescere indisturbate, non fosse stato per l’intrusione degli agentia polizia di Stato di Rimini. Il tutto si è concluso con l’arresto di un cittadino italiano residentezona del parcoa Cava e con il sequestro di oltre un chilo di cannabis. Tutto comincia ieri sera, quando l’altra figlia ...