Serie d Sangio | Rigucci recupera Baldesi per il derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) SAN GIOVANNI C’è il prezioso recupero dinellavannese che domani, alle 15, sul neutro di Sinalunga, a porte chiuse, affronterà il Sansepolcro. Il capitano classe 2001 tornerà a disposizione di Atosdopo aver scontato, con il Tau Altopascio, il turno di squalifica e riprenderà il suo posto a centrocampo molto probabilmente a discapito di Nannini, considerata la grande forma di Massai e l’impiego del 2005 Romanelli che, oltre per una questione anagrafica, ha comunque dimostrato nel suo ruolo naturale di poter essere utile ai compagni. Saranno però quattro le assenze tutte per infortunio: i difensori Lorenzoni e Chelli, l’esterno destro Pertica oltre all’attaccante Canessa che mercoledì si toglierà il gesso dalla mano e potrà, almeno lo si spera, con l’ok dei dottori, riprendere a correre. Quello in programma in ...