serie d Figline | Zellini detta le regole Dimenticare subito Seravezza

(Di sabato 16 marzo 2024) "Dimentichiamo ile rialziamo la testa". E’ la medicina che conosce Giole, classe 2000, attaccante esterno del1965 che analizza la battuta d’arresto subita al "Del Buffa" dalla sua squadra. "Si è trattato di uno scivolone imprevisto – spiega – Il ruolino di marcia delfino a ora è stato importante. Dopo Pian Castagnaio contro squadre di spessore siamo stati capace di mettere in fila quattro risultati positivi, raccogliendo otto punti in chiave salvezza. Abbiamo ceduto ad unche per diverso tempo è stato nei piani alti della classifica. Dopo alcune sconfitte è tornata la squadra di prima. Potevamo benissimo pareggiare, ma in un due occasioni non abbiamo avuto fortuna: il portiere ospite Lagomarsini su Saccardi ha compiuto un miracolo negandogli il gol che ...

Per il campionato di serie D la sesta giornata di ritorno del girone E propone due partite delicate per Figline e San Donato Tavarnelle. Un incrocio importante in chiave salvezza contro l’Aquila ... (sport.quotidiano)

Sansepolcro Tre punti pesantissimi, quelli che il Sansepolcro ha conquistato domenica scorsa in extremis al Buitoni contro il Seravezza Pozzi, l’ultima avversaria (per ora) fra le "big" del girone ... (sport.quotidiano)

SERIE D, CENAIA. Difficile trasferta contro il Seravezza. Vietato mollare nonostante tutto

Il Cenaia affronta il Seravezza in una trasferta cruciale. La squadra lotta per salvarsi in serie D, mentre il Seravezza punta ai playoff. Emergenza infortuni per il Cenaia, ma la determinazione resta ...msn

C’era una volta Tau-Figline 5 a 1 tra illecito e…retrocessione: Si giocano domenica prossima le gare della 27eisma giornata del campionato di serie D. Tra le partite in programma anche Tau Calcio-Figline che ci riporta alla memoria quanto avvenne di clamoroso nel ...noitv

Il Figline ad Altopascio per cercare la sesta vittoria esterna della stagione: Il Figline, dopo la sconfitta interna con il Seravezza di sette giorni fa, riprenderà il suo cammino in campionato dal match in trasferta contro Altopascio. La squadra lucchese, dopo la sconfitta per ...valdarnopost