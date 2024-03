Serie C | Urbania ammazzagrandi Cade anche la vice capolista Robur

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) E’ la Mec Systeml’ "ammazza grandi" dopo avere battuto (l’unica) laRecanati, ha fatto il bis mcon la seconda, laOsimo, ribaltando lo svantaggio del primo tempo (36-43) con un parziale di 20-2 nella ripresa e con una difesa perfetta: solo 29 punti subiti nel secondo tempo) e 84-72 finale. Con un Di Coste stranamente fermo a soli 2 punti, coach Dutto trova cinque uomini in doppia cifra tra cui spicca Baldassarri a quota 19. Perde invece per la seconda volta consecutiva la Bartoli Mechanics, dopo la caduta in casa di Jesi ultima in classifica, cedendo in casa contro Perugia 75-78 e vedendosi arrivare alle sue spalle ben tre squadre, ora a soli due punti di distanza. È una partita strana quella che va in scena al palasport di Fermignano, con i perugini che sono in vantaggio a fine primo quarto 19-20 per poi ...