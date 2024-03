Serie C | slittano tre gare della 14esima giornata | Juventus Next Gen-Virtus Entella il 3 aprile

(Di sabato 16 marzo 2024) Cambia il calendarioC. Tredi ritorno del campionato organizzato dalla Lega Pro, in programma inizialmente il prossimo weekend,al 3. Si tratta di Triestina-Atalanta U23 nel girone A (si giocherà alle 16.15) e diGen-(ore 14.30) e Rimini-Olbia (ore 20.30) nel girone B. SportFace.

Cambio programmazione Mediaset aprile: Terra amara solo di domenica, slitta Can Yaman

Slitta invece il ritorno in tv di Can Yaman, atteso dagli spettatori italiani con la seconda stagione di Viola come il mare, la Serie televisiva che con la prima stagione ha ottenuto una media di ...it.blastingnews

Calcio a 5 Serie c1. Città, penalizzazione e sconfitta a tavolino: Si ritrova con un punto in meno in classifica nel campionato regionale di Serie C1 il Città di Massa che si è visto ... legate a presunti vizi di forma del reclamo, che hanno fatto slittare di un mese ...lanazione

The Batman – Part II: il sequel con Robert Pattinson slitta al 2026: The Batman - Part II cambia rotta. Un coraggioso ribaltamento di date è avvenuto martedì nel calendario delle uscite di Warner Bros: The Bride!, diretto da ...drcommodore