Serie C 2023 2024 | il Rimini travolge il Pescara | Catania di misura sul Cerignola

(Di sabato 16 marzo 2024) Quattro anticipi dellain programma questa sera e ilè la protagonista di serata. La formazione romagnola ha battuto con un roboante 5-1 il, salendo così con 41 punti al decimo posto, l’ultimo utile per poter giocare i playoff a fine stagione. La squadra di Bucaro, che ha sostituito Zeman, continua a non vincere e raccoglie la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, questa pesantissima grazie ai gol per i padroni di casa di Delcarro, la doppietta di Morra (uno su rigore) e le reti di Lamesta e Ubaldi nel secondo tempo, dopo che Merola, sempre su rigore, aveva provato a riaprirla dopo mezzora. La squadra abruzzese resta al sesto posto a quota 45 punti. Sempre nel girone B pareggio per 0-0 tra Lucchese e Virtus Entella, così come a reti bianche, nel girone A, ...