Serie B | Parma in fuga | successi per Sudtirol e Como Altra sconfitta per il Bari | Pirlo sogna i playoff

In Serie B il Parma continua a vola re in Serie B, incassando un altro risultato importante ai danni della Feralpisalò . il risultato Continua a vola re il Parma verso la Serie A, e nel campo della ... (calcionews24)

Cambiano i piani alti della classifica di Serie B, ma non la vetta. Nella Parma batte 2-1 la Feralpisalò in trasferta e sale a 65 punti. Al 29? Mihaila porta in vantaggio gli ospiti, ma la squadra ... (sportface)