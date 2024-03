Serie B maschile L’Invicta cerca subito il riscatto nel match contro l’Anguillara

(Di sabato 16 marzo 2024)di Fabrizio Rolando prova a rimettersi in moto. Dopo il passo falso con sconfitta del turno precedente, oggi alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, il sestetto grossetano ospitaper il 19° turno di campionato. La formazione di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, attualmente ha 25 punti in classifica ed è decima. I grossetani, terzi, non dovrebbero avere problemigli avversari di questa sera, sempre se avranno metabolizzato la sconfitta in Umbria del turno precedente. Il programma della giornata: Ecosantagata Civita Castellana-Maury’s Comcavi Tuscania, Invictavolleyball-Natuerenergy Anguillara, New Volley Sansepolcro-Ies Tomei Livorno, Volley Club Orte-Kabel Volley Prato, Maxitalia Jumboffice-Lupi Santa Croce, Toscana Garden Arno-Gruppo Lupi Pontedera, Upc Delta Volley-Italchimici Foligno. ...

