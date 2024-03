Serie B | LIVE | si parte con Parma | Como e Cremonese Chiude lo Spezia e Bari-Sampdoria

Serie C1. Oleodinamica Forlivese , già salva e reduce da quattro risultati utili, oggi alle 16 in casa del Sassuolo , terzo. Gli altri match della 21ª giornata: Baraccaluga Piacenza-Montale Rangone ... (sport.quotidiano)

L’attesa è finita. Alle 18:30 di sabato 16 marzo prende il via terza ed ultima tappa del Campionato Italiano di Serie A 2024 di Ginnastica ritmica , in programma ad Ancona . Le migliori ginnaste ... (sportface)

LIVE - TERNANA-COSENZA 0-0, super Iannarilli

Benvenuti nella webcronaca di Ternana-Cosenza gara valida per la 30a giornata del campionato di Serie BKT. Si gioca allo stadio "Libero Liberati" di Pisa con fischio d'inizio alle ore 14.00. QUI ...ternananews

LIVE PRIMAVERA - Roma-Inter 1-1, 50' - Primo cambio per Chivu: fuori Akinsanmiro, dentro Berenbruch: LIVE - Roma-Inter 1-1 Spinaccé 17', Pagano 45'; 50' - Primo cambio della partita operato da Chivu: fuori Akinsanmiro, dentro Berenbruch. 49' ...fcinternews

Serie B - L'Olimpia Castello riceve il Falconstar Monfalcone: Sì, proprio quel Michele Antonutti, classe 1986, nativo di Udine e proveniente da 4 anni in Serie A2 in canotta Apu Udine con cui, nell’ultima stagione giocò 40 partite segnando 5,3 ppg in circa 13’ ...pianetabasket