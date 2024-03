Serie A2 femminile Tushe | sfida insidiosa C’è l’Edilspi Mattroina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Esordio casalingo nella fase a orologio per la Gruppo AFPrato, che oggi ospita al Pala Keynes le siciliane del, di Troina in provincia di Enna. Per le avversarie si tratta della prima partita nella seconda fase del campionato diA2, avendo riposato nella prima giornata in cui invece le pratesi sono andate a vincere in maniera netta in casa dell’altra formazione siciliana del raggruppamento, il Marsala. L’avversario odierno si preannuncia però più insidioso, avendo fatto decisamente meglio nella prima parte della stagione rispetto alle corregionali. Le ragazze allenate da Valentina Megli puntano comunque alla conquista dei due punti per restare in vetta alla classifica del girone F, dove alla vigilia della seconda giornata si trovano in compagnia del ...