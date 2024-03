Serie A1 Grosseto chiede strada Ma c’è il Sandrigo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Galvanizzato dalla straordinaria affermazione al "Pala Castellotti" di Lodi, il Circolo Pattinatori Edilfoxtorna stasera alle 20,45 di fronte al pubblico amico della pista Mario Parri, in via Mercurio, per misurarsi con il. I biancorossi di Michele Achilli, con i tre punti bellissimi conquistati in Lombardia, sono tornati in quinta posizione, proprio a spese del Lodi, e nelle rimanenti tre partite l’obiettivo è di cercare di mantenere questo posto di prestigio, che consentirebbe di sfidare nella volata scudetto la quarta classificata nella regular season, al momento attuale il Sarzana. Il match di stasera contro il vicentini non si presenta però facilissimo, anche perché l’Edilfox deve fare a meno del granitico difensore Mario Rodriguez volato in Argentina per assistere alla nascita del suo primogenito. Il ...