Serie A | vittorie dal profumo d’Europa di Monza e Torino | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Si sono concluse le prime due partite di oggi valevoli per la 29ª giornata del campionato diA e sono arrivati scatti importanti per la zona Europa. Colpo grosso delsul campo dell’Udinese con il risultato di 0-2. I granata si sono dimostrati nettamente superiori e con un gol per tempo hanno regolato i padroni di casa. In rete Zapata e Vlasic. Tre punti con il minimo risultato anche delcontro il Cagliari. Un gol di Daniel Maldini ha permesso alla squadra di Palladino di imporsi con il risultato di 1-0. LaInter 75 Milan 59 Juventus 58 Bologna 54 Roma 48 Atalanta 47 Napoli 44 Fiorentina 434241 Lazio 40 Genoa 33 Udinese 27 Verona 26 Cagliari 26 Empoli 25 Lecce 25 Frosinone 24 Sassuolo 23 Salernitana 14 L'articoloA, ...