Serie A ginnastica ritmica Ancona 2024 oggi in tv | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Tutto pronto per la terza ed ultima tappa del Campionato Italiano didi, in programma ad: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le gare. Le migliori ginnaste italiane scendono in pedana per l’ultimo appuntamento della regular season del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”, che definirà la Final Six della massima, in programma il 6 e 7 aprile a Torino. Dopo le tappe di Chieti e Forlì, a comandare la classifica sono le campionesse in carica dellaFabriano, prime in classifica con 60 punti speciali. Seguono Udinese e Raffaello Motto, a quota 50, San Giorgio ’79 (a quota 48 punti) e Armonia d’Abruzzo e Polisportiva Varese, entrambe con 40 punti. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio ...