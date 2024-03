"Sempre in viaggio. Mi sono fermato"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Francois Colson, laureato in Economia, arriva dal Belgio: "arrivato in Italia 15 anni fa, nel 2008 dopo un percorso di studi in Germania, dove ho trovato l’amore che mi ha portato in Italia. Mi piace molto viaggiare, è stato così sin da piccolo eriuscito a trovare grazie al gruppo Loccioni un lavoro che mi consente di lavorare girando il mondo. Non pensavo. Vivo qui nelle Marche con la mia dolce metà e mi sento quindi molto fortunato. Ho tutto. Miinnamorato qui di un’impresa e anche di una donna. Praticamente ho tutto per restare".