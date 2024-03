Sella Cento | i giocatori biancorossi nel reparto di Pediatria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Un’importante restituzione ai più bisognosi di tutto l’affetto ricevuto dal territorio: nella mattinata di giovedì 14 marzo, infatti, la Benedetto XIV ha consegnato all’Ospedale di Cona i 537 pupazzi raccolti grazie al Teddy Bear Toss organizzato in occasione della sfida casalinga contro l’Agribertocchi Orzinuovi. I pupazzi sono stati distribuiti neldidaiMaximilian Ladurner e Yankiel Moreno, accompagnati dal vicepresidente della società centese Graziano Gallerani. "Entrare in undi, pieno di bambini che stanno affrontando difficoltà, non è stato per niente facile – ha dichiarato lo stesso Gallerani –, vedere però il loro sorriso quando hanno ricevuto i peluche mi ha aperto il cuore: avevo gli occhi lacrimanti, ma il cuore ...