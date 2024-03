Sei Nazioni | l’Irlanda trionfa 17-13 contro la Scozia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 16 marzo 2024) Vince così il torneo per il secondo anno consecutivo L'Irlanda batte la17-13 per il secondo anno consecutivo vince il torneo Seidi rugby. All'Aviva Stadium di Dublino, i 'Verdi' superano gli scozzesi nell'ultima giornata del torneo, e blindano il risultato con 20 punti. Lachiude a 12 punti, in attesa di