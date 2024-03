Sei Nazioni 2024 | l’Irlanda piega la Scozia per 17-13 e conquista il Torneo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Sarebbero bastati entrambi i punti di bonus o, in alternativa, un pareggio, invecebatte laper 17-13 eil Seidi rugby: gli irlandesi chiudono a quota 20 punti e sono irraggiungibili per Inghilterra e Francia, impegnate nel match delle 21.00, che metterà in palio il secondo posto nella manifestazione, mentre lachiude a quota 12 e può sperare ancora nel terzo posto finale. A Dublinopassa in svantaggio dopo 8? col piazzato di Russell che vale lo 0-3, ma già al 13? ribalta la contesa con la meta di Sheehan trasformata da Crowley che porta lo score sul 7-3. Al 18? ancora Russell dalla piazzola riporta lain scia, sul 7-6. Al 35? Crowley non centra i pali dalla piazzola e così si va al ...