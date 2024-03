Sei Nazioni 2024 | Irlanda vince il torneo

Vince così il torneo per il secondo anno consecutivo L'Irlanda batte la Scozia 17-13 per il secondo anno consecutivo vince il torneo Sei Nazioni di rugby. All'Aviva Stadium di Dublino, i 'Verdi' ... (sbircialanotizia)

Cardiff , 16 marzo 2024 – L’ Italia vince a Cardiff e batte il Galles 24-21 nel match valido per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni di Rugby 2024. La Nazionale del ct Quesada centra la ... (ilfaroonline)

Il CT della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ed il capitano degli azzurri, Michele Lamaro, hanno commentato in conferenza stampa la vittoria per 21-24 in Galles, che ha permesso ... (oasport)