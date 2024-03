Sei Nazioni 2024 | Gonzalo Quesada | “La difesa è stata incredibile ed abbiamo segnato due bellissime mete”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Il CT della Nazionale italiana di rugby,, ed il capitano degli azzurri, Michele Lamaro, hanno commentato in conferenza stampa la vittoria per 21-24 in Galles, che ha permesso all’Italia di concludere per la prima volta nella storia un Seidi rugby con tre risultati utili, tra l’altro consecutivi, dopo il pareggio in Francia e la vittoria interna sulla Scozia. Il CT ha tirato le somme dei suoi primi mesi sulla panchina azzurra: “Siamo un bellissimo gruppo, soprattutto a livello umano. Sono arrivato 5 mesi fa ed ho lavorato tanto con questo staff e questi giocatori, perché lavorare con questa squadra èper me un’opportunità. Ogni settore dello staff ed ogni membro del gruppo squadra ha lavorato al meglio. Michele Lamaro è uno dei migliori capitani con cui abbia mai lavorato“. Analizzando poi ...