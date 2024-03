Sei finalisti verso il podio del ‘Concorso postumo per autori viventi’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Sei scrittori di teatro si disputeranno oggi la finalissima del Concorsoperviventi. L’appuntamento, inserito nel calendario della rassegna primaverile ChiarodiLuna, è per le 21 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari. Ampia la partecipazione alla seconda edizione del premio nazionale, ideato dalla compagnia I Postumi Teatro: all’attenzione della giuria sono arrivati, entro lo scorso 30 giugno, 129 testi scritti da 81. Il primo lavoro di scrematura ha ridotto a quattordici i lavori semi, per arrivare poi a restringere ulteriormente il campo ai sei, domani sera tutti presenti in sala. Durante la serata I Postumi rappresenteranno un brano di ciascuno dei sei testi, espressamente indicato dagli. ...