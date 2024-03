Secondigliano | due fidanzati trovati morti in auto

(Di sabato 16 marzo 2024) . Si indaga sulle cause del decesso, ma si tratterebbe di un incidente Due ragazzi sono statinella mattinata di oggi, 16 marzo 2024, all’interno di un locale a piano terra nel quartiere di, nella zona Nord di Napoli. I corpi, rinvenuti in un garage appartengono ad una coppia di, di cui si conosce solo il nome dell’uomo: Vincenzo Nocerino di 24 anni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la giovane coppia di“cercava un luogo isolato per un momento di intimità”. Tuttavia, sono, secondo una prima ricostruzione, per aver inalato i gas di scarico dell’o di una vecchia stufa presente sul luogo. Sul posto sono giunte due ambulanze e i carabinieri, mentre decine di persone hanno affollato la strada. Sul ...

