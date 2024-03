Seconda categoria | gli anticipi Luceoli e Apecchio ci provano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) In(ore 15) nona di ritorno con sette. Atletico-Tavernelle. A Cantiano c’è la capolista e il mister dei locali Fiorucci dice: "Partita complicata contro la prima della classe , che a due terzi del campionato ha dimostrato di essere meritatamente in testa e punta dritta alla vittoria del campionato , con elementi di sicuro valore come l’attaccante Dionisi e gente esperta e di qualità come Curzi e Righi .Noi veniamo da un momento difficile dove abbiamo avuto la rosa falcidiata da infortuni e da squalifiche ma i ragazzi hanno sempre dato il 200% nonostante le difficoltà. Sicuramente la vittoria di sabato a Schieti è stata una bella boccata d’ossigeno e importante per il morale. Affronteremo la capolista con la solita determinazione ed intensità che ci ha sempre distinto tra le mura ...