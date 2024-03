Scuola da intitolare a Peppino Impastato | studenti contrari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) A non volere che la loro, il liceo scientifico Savarino, porti il nome di(nella foto), il giornalista militante di Democrazia Proletaria assassinato dalla mafia nel 1978 per le sue battaglie contro i clan, sono gli. Ben 797 (il 73%), interpellati dai loro rappresentanti, hanno votato contro la decisione del Consiglio di istituto poi ratificata dai commissari prefettizi che hanno retto il Comune di Partinico sciolto per mafia. "è divisivo perché politicamente schierato", hanno scritto. Ma il no dei ragazzi nasce anche da polemiche conseguenti il metodo usato per la scelta del nome. Un iter travagliato e complesso, avviato proprio su proposta degliai quali Savarino, ex discusso politico locale che disse sì alle leggi razziali, non ...