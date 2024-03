Scuola chiusa per il Ramadan, è bufera a Milano; "No all'islamizzazione"

Se venisse confermata la chiusura, che rientra tra le facoltà del dirigente scolastico nel pieno dell'esecuzione dell'autonomia, si tratterebbe della prima Scuola in Italia ad agire in questo modo. La ...ilgiornale

La Scuola chiude per la fine del Ramadam: è la prima volta in Italia: Per la prima volta in Italia una Scuola chiuderà per la fine del Ramadam. Accade all’istituto comprensivo Iqbhal Masih di Pioltello, nel Milanese. Quest’anno non si starà a casa solo per le consuete ...monzatoday

