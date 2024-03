ScreenRadio Weekly 16 marzo 2024 | tutti i podcast della settimana

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 16 marzo 2024) Nuovo appuntamento con ildiil programma che raccoglie i nostri show più amati. In questaabbiamo approfondito in lungo e largo gli Oscar. Per prima cosa commentando la larghissima (e prevista) vittoria di Oppenheimer. Poi, dedicando a Christopher Nolan e Robert Downey Jr. due speciali ad hoc. Spazio anche Guida per riconoscere i tuoi film, l’audio guida che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Emanuele Rauco ci parla di Race for Glory: Audi vs. Lancia, La terra promessa (qui trovate la nostra recensione https://screenworld.it/cinema/bastarden-recensione-come-si-coltiva-lossessione/) e Mean girls. Ora cliccate play per ascoltare l’episodio completo.