Scoppia un incendio in cucina; anziani pontini salvati dai Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Unha colpito questa sera una casa a Santi Cosma e Damiano, coinvolgendo la sala da pranzo dove si trovavano i proprietari, una coppia di, rispettivamente del 1951 e del 1960. Fortunatamente, il tempestivo intervento deideldi Castelforte ha permesso di soccorrere immediatamente la coppia. I Carabinieri della Stazione di Scauri e Minturno sono intervenuti prontamente per garantire il supporto necessario. Nonostante l’abbia causato una leggera intossicazione aglia causa della combustione di alcuni arredi vicino al caminetto, non ci sono state ulteriori conseguenze né per la coppia né per l’abitazione.