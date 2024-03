Scoperta del Plis Basso Olona | camminate guidate alla conoscenza di storia | geografia e natura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Conoscere, agricoltura, monumentili e dell’ingegno umano del. Camminando, in gruppo, accompagnati dalle guide narranti volontarie. Al via domani, da Rho e da Vanzago, ledel parco locale di interesse sovracomunale che si estende nei Comuni di Rho, Pogliano, Pregnana e Vanzago. In collaborazione con gli Amici delcoordinati da Pietro Occhio, sotto il loro “Walking“, le quattro amministrazioni comunali hanno organizzatoda marzo a giugno. Queste le date: il 17 e il 22 marzo, il 21 aprile, il 3, il 19 e il 24 maggio, il 16 e il 21 giugno. Grazie alle “voci del“, sarà possibile ...