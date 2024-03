Scomparso nel 2013 nel Foggiano | i suoi resti trovati in un pozzo | si indaga per omicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024)umani appartenenti a un giovane di 27 anninell’agosto di 11 anni fa sono statidai carabinieri cacciatori in unnelle campagne di San Marco in Lamis nel. Angelo Tricarico uscì di casa la mattina del 19 agosto dela San Nicandro Garganico dicendo alla moglie che sarebbe tornato presto. Non è mai più rientrato e già da allora, dopo giorni di ricerche infruttuose, si pensò ad una caso di lupara bianca. La scoperta è stata fatta mesi fa ma la notizia è stata diffusa solo oggi a conclusione di una serie di accertamenti. Nelè stato trovato anche il documento di identità del giovane e brandelli dei vestiti che indossava il giorno della scomparsa. Gli investigatori ipotizzano che l’uomo sia stato ucciso con un oggetto ...