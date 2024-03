Sciopero a sorpresa in Coop Alleanza 3 0 a Bologna I sindacati | “No all’esternalizzazione degli allestimenti nei superstore”

Sciopero a sorpresa in Coop Alleanza 3.0 a Bologna

Sciopero a sorpresa in Coop Alleanza 3.0 a Bologna. "Come previsto dalla proclamazione del pacchetto di 16 ore di Sciopero, lo scorso 6 marzo, a seguito della scelta inaccettabile comunicata da Coop ...ansa

Sciopero a sorpresa in Coop Alleanza 3.0 a Bologna. Cgil, Cisl e Uil: dalle 11 alle 14 con presidi ai negozi: BOLOGNA Sciopero a sorpresa in Coop Alleanza 3.0 a Bologna. "Come previsto dalla proclamazione del pacchetto di 16 ore di Sciopero, lo scorso 6 marzo, a seguito della scelta inaccettabile comunicata d ...bologna.repubblica

Supermercati Coop a Bologna chiusi oggi: Sciopero a sorpresa: 16 marzo 2024 – A sorpresa oggi i supermercati Coop di Bologna sono chiusi dalle 11 alle 14. “Come previsto dalla proclamazione del pacchetto di 16 ore di Sciopero, lo scorso 6 marzo, a seguito della ...ilrestodelcarlino